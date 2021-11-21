Появились подробности о марше ко Дню Достоинства и свободы в Киеве, участники которого пытались дойти до Офиса президента, где их остановили правоохранители.

Масштабная акция прошла вечером 21 ноября в Киеве. Люди собрались на Майдане по случаю годовщины начала Революции Достоинства. Изначально мероприятие проходило спокойно. Люди собрались на Майдане с флагами и устроили памятное шествие к мемориалу Героев Небесной сотни.

Однако, после этого часть присутствующих решила отправиться к Офису президента, пишет Телеграм-канал PavlovskyNews. Люди пришли на банковую, однако правоохранители не позволили им подойти на территорию перед зданием ОП.

Вскоре между активистами и правоохранителями начались стычки. Тем не менее люди так и не смогли попасть во двор офиса.

Какое-то время участники акции оставались на улице, выкрикивая различные лозунги и то и дело пытаясь прорвать кордон правоохранителей.

Однако, вскоре ситуация разрядилась: полицейские начали пропускать активистов на площадь перед ОП. При этом предварительно каждый из желающих туда попасть должен был пройти досмотр. Часть людей отказалась проходить проверку и не смогла пройти дальше.

Кроме того, в Нацполиции сообщили, что грубых нарушений во время акции зафиксировано не было.

Напомним, некоторым украинцам ввели комендатский час: кому запрещено появляться на улице.

Как сообщала Politeka, "дистанционка" вывела из себя украинцев, люди вышли на улицы.

Также Politeka писала, что с таксистом расправились прямо на Майдане после просьбы надеть маски.