Западные инвесторы и кредиторы обеспокоены ситуацией с вмешательством правительства Украины в выплаты долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников за средства от «зеленых» еврооблигаций.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис в программе «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы, которые первые здесь построили станции, привлекая европейские зеленые облигации, мы свои деньги не получили. Конечно же, всю эту неделю я провел на звонках от наших бондхолдеров или держателей облигаций. Я объяснял им, что происходит. А объяснить я не могу, потому что у меня у самого нет ответа», - сказал Куницкис.

Он добавил, что ДТЭК ВИЭ стала первой в Украине частной компанией, которая выпустила "зеленые" еврооблигации и вложила привлеченные с них средства в украинскую экономику.

В частности, базируясь на обещаниях правительства, ДТЭК ВИЭ инвестировала в украинскую экономику более 1 млрд евро.

Куницкис подчеркнул, что правительство целый год вело переговоры с инвесторами в "зеленую" энергетику и давало гарантии, что задолженность за "зеленую" электроэнергию будет погашена перед всеми инвесторами в ВИЭ без исключения.

«Для нас самое непонятное – почему в одну ночь, когда целый год мы про все это говорим на разных уровнях, включая и на правительственном, оказывается, что кто-то говорит стоп, и нам нужно подождать, и нам нужно еще подумать, что делать дальше с этими деньгами», - подытожил он.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.