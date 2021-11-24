Украинские школы и детсады снова начали закрывать на карантин из-за ситуации с коронавирусом, озвучены новые сроки.

Как известно, сейчас в правительстве активно выступают за то, чтобы школьники занимались за партами, а не дистанционно. При этом для работы школы необходимо, чтобы была вакцинирована определенная часть сотрудников учебного заведения – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы).

Однако, решение о работе того или иного учебного заведения все еще принимают местные власти. Местами они продолжают отправлять школы на карантин.

Так, ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Запорожской области, в связи с чем детей решили отправить по домам. На карантин закрывают детсады и школы города Энергодар, сообщил местный горсовет.

По состоянию на 24 ноября на карантин отправили 6 групп с детсадовцами и начальной школы:

группу №3 детского сада №5 с 22 ноября по 28 ноября

группу №9 детского сада №12 с 22 ноября по 1 декабря

группу №4 Энергодарской начальной школы №9 с 22 ноября по 30 ноября

группу №4 детского сада №13 с 22 ноября по 29 ноября

группу №8 детского сада №13 с 22 ноября по 28 ноября

группу №9 детского сада №13 с 22 ноября по 28 ноября.

Также домой отправили два класса школьников:

4-А класс Энергодарской гимназии №7 с 22 ноября по 29 ноября

9-Б класс Энергодарского многопрофильного лицея с 22 ноября по 28 ноября.

Дистанционно обучение также продлили 3-В классу Энергодарской гимназии №5 по 30 ноября.

Добавим, что в Минобразования обратились к местным властям как можно быстрее организовать безопасную работу школ. При этом подчеркивается, что детям предпочтительнее заниматься именно оффлайн.

При этом по состоянию на 19 ноября по стране было закрыто 35% общеобразовательных учреждений. В то же время, статистика говорит о том, что на сегодняшний день как минимум одну дозу вакцины получили 96% работников образовательной сферы.

Напомним, стало известно, повлияет ли дистанционка на сроки зимних каникул.

Как сообщала Politeka, в Одессе школьников не пустили за парты из-за непривитой учительницы.

Также Politeka писала, что дистанционку в школах отменят: стало известно, когда все дети вернуться за парты.