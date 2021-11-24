Заслуженный мастер спорта Украины и депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ольга Саладуха прокомментировала результаты, которых украинская сборная смогла добиться на последней Олимпиаде.

Своё мнение она высказала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«На этой Олимпиаде у нас впервые после Рио есть какой-то прогресс. До этого был только регресс. Кроме того, нужно учитывать пандемию коронавируса – спортсмены были полностью изолированы от тренировочного процесса. Остались только домашние тренировки, но для пловцов или прыгунов в воду они не очень подходят. В итоге мы получили то, что получили. Недаром в этом году у нас был самый маленький состав сборной. Но нельзя говорить, что наши спортсмены плохо выступили на Олимпиаде – у нас много четвёртых, пятых и шестых мест», - считает гостья программы.

По её мнению, этот процесс нужно оценивать в перспективе.

«Уже через два года будут новые Олимпийские игры. Мы все надеемся, что наш потенциал принесёт нам на них медали. В Украине очень много молодых многообещающих спортсменов. Я думаю, в следующий раз наша сборная покажет достойный результат», - говорит Ольга Саладуха.

Как сообщает Politeka, ранее олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк рассказал о том, как он распорядился призовыми деньгами.

Также Politeka сообщала, что политик Николай Томенко выступил с критикой предложения президента Зеленского провести Олимпийские игры 2030 года в Украине.