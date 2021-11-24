Харьковская блогерша решила прорекламировать российский проект по развитию РФ.

В посте украинка называла страну-агрессора "нашим государством". Реклама была опубликована еще в августе на ее странице в Instagram.

На харьковскую блогершу Диану Бакид подписано более миллиона пользователей. Тогда внимание на пост обратил портал "Детектор Медиа", после чего блогерша удалила неудачную рекламу.

Выяснилось , что харьковчанка продвигала в своем аккаунте проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России".

Выдержка из рекламного материала: "Гордиться нашей страной можно только потому, что в ней есть еще сильные умы, направляющие свой энергетический поток во имя общего будущего... Считаю, что такой проект – большой подарок для нашего государства".

"А других проблем в Украине нет, кроме как выбросами блогеров заниматься", " Как не в дверь так в окно. Враг стоит у ворот а они и дальше каламутят воду. Пока закон не примут ,так и дальше будут яд изрыгать", " Чего только не скажешь ради своего пиара и понтов на публику", " Больше всего удивляют те, кто преклоняется перед РФ, но сами туда не едут…", - возмущаются украинцы в комментариях.

Напомним, девушка записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

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