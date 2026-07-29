Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми соціальної підтримки, яка діє для громадян, що опинилися у складних життєвих обставинах, пише Politeka.net.

Ініціативу реалізують за рішенням виконавчого комітету, а її супроводом займається Департамент соціальної політики. Проєкт стартував наприкінці 2023 року та спрямований на допомогу найуразливішим категоріям населення.

Отримати підтримку можуть внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, матері, які виховують неповнолітніх дітей, а також родини, що потребують додаткової допомоги. Право на участь мають і мешканці прихистків та місць компактного проживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають набір товарів тривалого зберігання. До нього входять м'ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, цукор і галетне печиво.

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Така допомога дозволяє забезпечити базові потреби людей, які переживають непростий період або нещодавно змінили місце проживання. Продукція не потребує спеціальних умов зберігання, тому її зручно використовувати у повсякденному житті.

Щоб оформити отримання набору, необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного перебування чи реєстрації. Разом із заявою слід подати документи, які підтверджують належність до визначених категорій.

У міській адміністрації наголошують, що інформацію про зміни, порядок оформлення та перелік отримувачів регулярно оновлюватимуть на офіційних ресурсах. Мешканцям радять стежити за актуальними повідомленнями.

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