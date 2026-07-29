Графіки відключення світла у Миколаївській області на 30 та 31 липня пов'язані роботами, що проводитимуть енергетики.

Українцям розповіли, якими будуть планові та додаткові графіки відключення світла у Миколаївській області на 30 та 31 липня, пише видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 30 та 31 липня необхідні для технічного обслуговування обладнання, оновлення окремих елементів мережі та підвищення надійності електропостачання.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 30 липня планові знеструмлення будуть у селі Добра Надія. З 08:00 до 18:00 електропостачання не буде за адресами:

Болгарська — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Вишневська — 1, 3, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 21

пров. Річний — 6

30.07.2026 року з 08:00 до 18:00 технічне обслуговування електромереж проводитиметься і в селі Зайчівське. У зв'язку з цим тимчасові відключення електроенергії торкнуться окремих домоволодінь, розташованих на вулицях:

Виноградна — 300

Героїв України — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Дорожна — 1/1, 7

Зарічна — 1, 1Б, 1В, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8Б, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55.

31 липня з 08:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Анастасівка. На час виконання ремонту без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають на вулицях:

Анастасівська — 1

Степова — 2, 4, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27

31.07.2026 року з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Новодмитрівка. Зникне електрика за адресами:

Військова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Новодмитрівська — 1, 2

Поштова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Степова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Хутір — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46

Центральна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.

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