Обмеження руху транспорту в Дніпрі планують запровадити у серпні через ремонт скидних трубопроводів, пише Politeka.net.

Тимчасові зміни стосуватимуться одразу двох міських вулиць, де проводитимуть роботи комунальні служби.

За попередньою інформацією, ремонт триватиме з 2 до 31 серпня 2026 року. Відповідний проєкт рішення вже підготували, однак він набуде чинності лише після підписання та офіційного оприлюднення.

Найсуттєвіші зміни очікуються на вулиці Заплавній. На ділянці поблизу будинку №1 проїзд планують повністю перекрити на весь період виконання робіт.

Ще одна тимчасова зміна торкнеться вулиці Івана Нечуя-Левицького. Там проїжджу частину звузять на відрізку від Заплавної до Саперної, що може вплинути на швидкість руху транспорту в цьому районі.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі супроводжуватимуться впровадженням спеціальної схеми організації дорожнього пересування. Її має підготувати департамент благоустрою та інфраструктури, після чого документ погодять із патрульною поліцією.

На місцях проведення ремонту встановлять дорожні знаки, захисні огорожі та сигнальне освітлення. Також передбачено облаштування безпечних маршрутів для пішоходів, щоб мінімізувати незручності під час виконання робіт.

Після завершення ремонту комунальні служби повинні демонтувати всі тимчасові конструкції, відновити асфальтне покриття та впорядкувати прилеглу територію. Лише після цього рух на зазначених ділянках повернуть до звичного режиму.

Мешканцям і водіям рекомендують заздалегідь враховувати майбутні зміни під час планування поїздок, а також звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та вказівники, встановлені поблизу місць проведення ремонтних робіт.

Джерело: d1

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