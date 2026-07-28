Надбавка до пенсії з 1 серпня в Одеській області призначається для різних категорій українців.

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Одеській області передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Виплату призначають додатково до основного пенсійного забезпечення.

Право на її отримання мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, нагороджені чотирма й більше державними орденами, ветерани війни, відзначені за особисту мужність, а також громадяни, удостоєні почесних звань «народний» і «заслужений».

Інформацію про це надає Пенсіний фонд.

До переліку також входять видатні спортсмени, космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів, лауреати державних премій, багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку, а також реабілітовані борці за незалежність України у ХХ столітті.

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Одеській області встановлюється у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність після індексації з 1 березня 2026 року передбачено окрему виплату — 5 667,51 гривні.

Подати заяву можна особисто, поштою або через електронний сервіс Пенсійного фонду. Якщо всі необхідні документи оформлені належним чином, датою звернення вважається день їх прийняття. Для поштових відправлень враховується дата, зазначена на штемпелі.

Якщо до заяви не додано окремих підтверджень, заявника повідомлять про необхідність їх надати. За умови подання документів у встановлений строк початкова дата звернення залишається чинною.

Після збільшення прожиткового мінімуму розмір виплати переглядають автоматично. Закон також передбачає підтримку непрацездатних членів родини померлого одержувача: одному утриманцю можуть призначити 70% належної суми, а двом або більше — 90%.

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