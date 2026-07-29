У компанії-операторі енергомереж попереджають про графіки відключення світла у Черкаській області на 30 та 31 липня.

Україців попередили про тривалі графіки відключення світла, що триватимуть у Черкаській області на 30 та 31 липня, пише видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 30 та 31 липня триватимуть через планові та профілактичні ремонтні роботи. Всі роботи виконуються в межах планового технічного обслуговування електромереж. Під час ремонту фахівці проводитимуть низку робіт.

За даними «Черкасиобленерго», 30.07.2026 будуть вимикати електрику у селищі Стеблів. Планові відключення триватимуть із 08:00 до 17:10 та торкнуться мешканців низки вулиць, серед яких:

Затишна — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17

Чіковані — 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Шевська — 1, 2

Також 30 липня з 08:00 до 17:00 — ремонтні бригади працюватимуть і в селі Дацьки. У зв'язку з проведенням технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для частини мешканців вулиці:

Гайова — 3, 5, 7, 9, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32.

31.07.2026, з 08:00–17:00 години не буде електрики в частині населеного пункту Піківець. Обмеження вводяться за такими адресами:

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Робітнича — 2, 4

Уманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48

Також графіки відключення світла у Черкаській області на 31 липня триватимуть у місті Умань. З 08:00–15:00 години не буде електрики на вулицях:

Потоцького — 51А, 51Б, 53, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61А, 62, 64, 66, 70

Піковецький пров. — 9.

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