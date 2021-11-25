Политолог Александр Курбан рассказал, достаточно ли сейчас находится российских войск на границе Украины для вторжения России.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Российских войск на границе сейчас достаточно, чтобы зайти на два шага в Украину и героически умереть. У меня были данные по состоянию на 2014 год, когда у нас практически нормальной армии не было и так далее. Один военный эксперт просчитал, что в случае полномасштабного наступления России на Украину россиянам удастся зайти на территорию Украины на 100-150 километров, при этом они потеряют до 60% боеспособности своей армии. И где-то за Харьковом с одной стороны, в районе Чернигова и Северодонецка они остановятся, при этом у России перестанет существовать армия», - сообщил Курбан.

Курбан сказал, что при этом против них поднимется мировая общественность, тема с «Северным потоком-2» рухнет, то есть это не те затраты и риски, на которые России сейчас стоит идти. Никто не обратил внимание, что в РФ сейчас проходили военный учения в рамках ОДКБ, подчеркнул он, и основная тема этих учений была подавление протестных выступлений и партизанских движений в национальных окраинах. На территории России существует более десятка разных республик, акцентировал он, и они готовятся к подавлению мятежей всередине своей страны.

«У Росси проблемы всередине страны, поэтому какая может быть война внешняя? Есть, конечно, такой инструмент, что для того, чтобы подавить противостояние и проблемы внутри страны, нужна маленькая победоносная война. Но это не тот случай, если Россия задумает начать маленькую победоносную войну против Украины, то туда пойдут цинковые гробы. А местные окраины поднимутся, восприняв это как реальный шанс получить независимость. И тогда на территории России появится с десяток феодальных княжеств, при чем у каждого из них может быть ядерное оружие. А этот расклад не нужен никому», - резюмировал Курбан.

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