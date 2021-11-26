За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 217 попыток незаконных мигрантов со стороны Республики Беларусь перейти границу.

Об этом сообщает польская пограничная служба в Twitter.

Как сообщают польские пограничники, в одну из попыток перейти границу пытались сразу 200 человек. Мигранты постоянно предпринимают попытки прорвать границу у польского Черемча. Иностранцы, преимущественно жители азиатских стран, ведут себя достаточно агрессивно. Они швыряют в польских военных камни и ветки. Также зафиксированы случаи использования шумовых гранат.

По информации польской пограничной службы, второй день подряд на участке границы возле города Черемча, постоянно происходят попытки прорыва. А 25 ноября польские военные при поддержке других спецслужб сорвали попытку 600 иностранцев, которые вели себя агрессивно и вызывающе, покинуть миграционный центр в Венджине.

Также, польскими пограничниками было выписано 12 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.

Сейчас на польско-белорусской границе собралось большое количество нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в страны Европейского Союза. Почти все они жители Сирии и Ирака.

Напомним, взрывы гремят на польской границе: применены гранаты и водометы, кадры

Как сообщала Politeka, в Польше готовятся к прорыву с белорусской границы, силовики в полной готовности.

Также Politeka писала, что трагедия на границе с Польшей, что известно о жертве.