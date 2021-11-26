На Харьковщине есть предприятие, на котором в следующем году планируют изготавливать вакцины от COVID-19.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Глава Минздрава сообщил, что таким образом Украина пытается быть к следующим возможным волнам коронавирусной инфекции и более независимой от других стран в сфере производства лекарственных средств. Ведь предприятие АО "Лекхим-Харьков" имеет необходимые мощности для изготовления различных лекарственных средств, в том числе и иммунобиологических препаратов.
Кабинетом министров Украины принято постановление, согласно которому производителя фармпродукции разрешено импортировать оборудование, которое используется для изготовления вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19. Фармпроизводители имеют государственные льготы и освобожденные от налогообложения этого оборудования.
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"Мощности АО" Лекхим-Харьков" будут позволять разливать более 10 тысяч доз вакцин в час и более 30 млн доз в год", — отметил Виктор Ляшко.
Благодаря новому оборудованию украинские фармпроизводители смогут не только наладить собственное производство вакцин, но и изготавливать другие, крайне важные для пациентов препараты.
Относительно вакцины от COVID-19, то по словам Виктора Ляшко, рассматривается варианты изготовления, как собственной украинской, да и по технологии in bulk (розлив и фасовка готового продукта). Планируется что первые партии вакцины можно будет получить уже в 2022 году.
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