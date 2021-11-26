Украинцам стоит быть готовыми к новой магнитной буре, которая обрушится на Землю уже в эти выходные и может испортить самочувствие метеозависимым людям.
Об «атаке», которая ожидается 27 и 28 ноября, предупредили эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
Согласно их прогнозу, в субботу и воскресенье магнитосфера будет возбужденной. Это значит, что магнитная буря будет средней тяжести – не более 4 уровней по КР. Она не представит опасности для большинства, однако самочувствие пожилых и метеозависимых людей может ухудшиться.
Отметим, что магнитной бурей называют нарушения магнитосферы Земли, которые становятся следствием очень эффективного обмена энергией солнечного ветра с космической средой вокруг планеты.
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Такие волнения в магнитосфере могут влиять на самочувствие уязвимых категорий: пожилых и метеозависимых людей, гипертоников и людей с другими хроническими болезнями. Во время бури у них могут возникнуть головные боли, проблемы с давлением и сердцем, нарушения сна и другие недомогания.
Для того, чтобы снизить негативное влияние магнитной бури на свое самочувствие, можно: придерживаться здорового питания и режима сна, снизить физические и эмоциональные нагрузки, больше времени проводить на открытом воздухе и пить больше полезных напитков.
Напомним, две мощные магнитные бури атакуют украинцев в ноябре, названы даты.
Как сообщала Politeka, сильнейшая магнитная буря обрушится на украинцев: как уберечь себя.
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