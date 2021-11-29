Сташное ДТП произошло в понедельник, 29 ноября, на железной дороге в Алтайском крае РФ - автомобиль с детьми снес снегоуборочный поезд.

В результате ДТП погибли трое 8-летних детей – девочка и два мальчика, водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу СК России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что за рулем автомобиля "Тойота" находилась 43-летняя учительница общеобразовательной школы из села Луговое, которая развозила ребят по домам в село Наумово.

В пресс-службе Западно-Сибирской ЖД отмечают, что водитель легковушки нарушила правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся снегоуборочным поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах этого происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове в жутком ДТП погибли трое человек: 49-летний таксист, женщина, его ровесница, и ее трехлетняя внучка. На легковушку перевернулся многотонный грузовик, двигавшийся навстречу. Кабина расплющила машину, у тех, кто находился в тот момент в салоне, не было шансов. Водитель грузовика получил травмы, не опасные для жизни. Отмечается, что он пытался проехать перекресток на красный свет.

Напомним, две женщины с детьми оказались под колесами авто: детали трагедии на Днепропетровщине и кадры с места

Как сообщала Politeka, грузовик раздавил авто с украинцами, появилось видео момента: "У них не было шансов"

Также Politeka писала, что фура с щебнем могла врезаться в автобус: пассажир вовремя закричал "стой"