Сташное ДТП произошло в понедельник, 29 ноября, на железной дороге в Алтайском крае РФ - автомобиль с детьми снес снегоуборочный поезд.
В результате ДТП погибли трое 8-летних детей – девочка и два мальчика, водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу СК России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что за рулем автомобиля "Тойота" находилась 43-летняя учительница общеобразовательной школы из села Луговое, которая развозила ребят по домам в село Наумово.
В пресс-службе Западно-Сибирской ЖД отмечают, что водитель легковушки нарушила правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся снегоуборочным поездом.
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Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах этого происшествия.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове в жутком ДТП погибли трое человек: 49-летний таксист, женщина, его ровесница, и ее трехлетняя внучка. На легковушку перевернулся многотонный грузовик, двигавшийся навстречу. Кабина расплющила машину, у тех, кто находился в тот момент в салоне, не было шансов. Водитель грузовика получил травмы, не опасные для жизни. Отмечается, что он пытался проехать перекресток на красный свет.
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