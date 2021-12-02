Журналистка Виктория Панченко рассказала о нововведениях, которые ожидают украинцев с декабря, в частности об изменениях тарифа на газ.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

«С 1 декабря «Нафтогаз» повысит тариф на газ. Кого это коснется? Так, льготный период для абонентов поставщика «последней надежды», функцию которого и выполняет «Нафтогаз», завершается в конце ноября. С 1 декабря для клиентов ПОН тариф на газ будут рассчитывать по специальной формуле ежемесячно», - сообщила Панченко.

Кроме того, добавила журналистка, в «Нафтогазе» напомнили, что в ноябре завершается льготный период по тарифам на газ для учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, а также для бюджетных учреждений, которые получают газ по тарифу 16,8 гривны за кубометр от ПОН.

«Получается, что те, кто не успеет заключить договор, будут платить космические суммы или же останутся без газа и отопления. А ведь речь идет о государственных учреждениях. Но надеюсь, что до этого не дойдет и дети не будут мерзнуть в школах, а пациенты в больницах не будут лежать в холодных палатах», - говорит Панченко.

Также она рассказала, что с 1 декабря стартует программа регистрации места жительства онлайн. По ее словам, это можно будет сделать в приложении «Дия», что займет всего 10–15 минут. Панченко добавила, что оформление пенсии и медицинской помощи также будет производиться по месту жительства, причем воспользоваться услугой по изменению места регистрации в электронном виде смогут и владельцы бумажных паспортов.

«Так же в Украине началась продажа билетов на «зимние» поезда из крупных городов на горнолыжные курорты Карпат. Расписание изменится с 12 декабря. С этой даты начнут курсировать семь таких поездов. В целом в новом графике будут запущены 19 пар поездов по всей стране. Еще 49 пар обещают ускорить. Билеты на все новые поезда уже можно приобрести в кассах вокзалов», - рассказала Панченко.

Как сообщала Politeka, Алексей Якубин рассказал, что народный депутат получает зарплату с таким расчётом, чтобы содержать 2-3 помощников.

Также Politeka сообщала, что Александр Качура отметил, что украинец может подписать на газ годовой контракт, по которому тарифы не меняются.