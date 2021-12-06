В воскресенье, 5 декабря, не стало известного украинского музыканта, композитора и исполнителя старинной музыки Даниила Перцова.

Музыканту было всего 48 лет. Его коллеги раскрыли причину трагедии. Последние дни Перцова прошли в реанимации, куда он попал с тяжелыми последствиями коронавируса. О смерти композитора сообщили на официальной страничке группы "Хорея Казацкая" в соцсети Фейсбук, в которой он участствовал с 2005 года.

"Общество! Наш друг, коллега и брат Даниил Перцов отошел ныне в засветы. Прощай, дорогой Даниил! Прости и прощай! Мы тебя очень любим", - написали коллеги Перцова.



До этого лидер «Хореи Казацкой» Тарас Компаниченко сообщал, что Перцов лежит в киевской больнице №12, с 85% поражения легких. Также больна COVID-19 его мама, известная художница-график Валентина Ульянова, женщина лечится дома.

Отметим, Даниил Перцов был членом Союза композиторов Украины и играл на многих инструментах, в частности на шалмее, поморте и цинке.

Его дебют как композитора состоялся в 1992 году на фестивале «Премьеры сезона», где прозвучало его произведение «Кондукт Бабьего яра» в исполнении ансамбля «Киевская камерата». В этом же году Даниил поступил в Киевскую консерваторию, где во время учебы также увлекся аутентичным исполнительством и начал изучать игру на старинных инструментах.

Украинцы прощаются с маэстро в Сети:

"Царство Небесное и вечный покой!"

"Соболезнования родным 😭💔 Плачу.....😭"

"Как жаль – нет слов. Царство небесное! Любим!"

"Господи... Мои глубокие соболезнования. Светлого рая в Царстве Божьем..."

"Невыразимая печаль... Искренние соболезнования... Царство Небесное Данилу..."

"Царство Небесное! Добрый и сердечный был мужчина. Пусть на небе поет!"

Напомним, что ушел из жизни известный актер, который был создателем «Кинотавра»: так и не вышел из комы

Также Politeka сообщала, что болезнь оборвала жизнь популярного артиста: "Не мог двигаться, все его тело болело"

А еще Politeka сообщала, что оборвалась жизнь легендарного певца, миллионы фанатов скорбят: "Только что на проекте Голос был..."