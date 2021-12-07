На спортивной площадке одной из школ Запорожья четверо девушек-подростков избили трех учениц этого учебного заведения - избиение снимали на видео и выложили в сети.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Запорожья. Полицейские обнаружили видео 6 декабря во время мониторинга соцсетей на одном из запорожских пабликов.

На кадрах видео компания девушек наносит телесные повреждения трем школьницам. Они бьют девочек и требуют перевести деньги на их банковскую карту. Все это происходит на спортивной площадке возле одной из школ города Запорожье.

Пострадавшие девочки 2005, 2007 и 2008 годов рождения получили в результате инцидента травмы. Их оправили на судмедэкспертизу и у двоих врачи диагностировали травмы легкой тяжести у одной сломан нос, а еще одна девочка не видит на один глаз, у третьей экспертизу еще не закончили.

Причиной конфликта вроде бы стал парень. Избиение длилось более 10 минут. На видео также видны другие ребята. Ни один из них не пытался разнять драку. Главная инициатор конфликта курила сигарету и требовала 5 тыс. на карточку. Также она угрожала.

Сейчас несовершеннолетним выбирают меру пресечения. Если их вина будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 7 лет.

Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.

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