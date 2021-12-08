Для украинских пенсионеров увеличат выплаты уже в 2022 году, однако это коснется не всех.

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на документ.

Так, стало известно, что в январе 2022-го года пересчитают пенсии определенной группе пенсионеров. Дополнительные выплаты будут получать ликвидаторы и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Это коснется более 39 тысяч украинских пенсионеров.

"Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, кроме пункта 2 раздела 1 этого закона и пункта 2 этого раздела, которые вступают в силу с 1 июля 2021", — говорится в публикации закона № 1584-IX (законопроект № 4555)

Как сообщают, суммы будут выплачиваться полностью, независимо от заработной платы, пенсии и другого дохода.

Напомним, что с 1 декабря 2021 вырос минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысили уровень минимальной пенсии.

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