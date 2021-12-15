Некоторые представители знаков Зодиака могут подстерегать неудача и опасность в сферах здоровья, карьеры и отношений, а также в финансах.

Об этом пишет Голос.ua. В частности, астрологи рассказали про три знака Зодиака, которым в последний месяц 2021 года нужно быть осторожнее в разных сферах жизни.

Овен

Запаситесь оптимизмом - он вам понадобится. Астрологи говорят, что финансовые трудности могут очень больно ударить по вашему самолюбию. Продумывайте ваши траты и настройтесь на позитивный лад, чтобы пройти с честью через денежные невзгоды.

Весы

Звезды предостерегают от излишней эмоциональности, что может лишь усугубить неприятности. Наоборот следует быть бесстрастными и контролировать свои реакции, чтобы избежать скандалов с близкими и коллегами. Также необходимо следить за своими расходами.

Скорпион

Им стоит быть начеку с 18 декабря. Именно в этот день неудачи и разочарования объявят на них охоту. Полностью избавиться от свалившихся неудач не выйдет, но в ваших силах смягчить их влияние. Поищите отдушину в друзьях и семье. Также астрологи предупреждают об опасности "провалить" важный проект.



Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет тяжелый 2022 год.