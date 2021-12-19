Погода в Украине в воскресенье, 19 декабря, будет относительно теплой, в то же время синоптики предупреждают об опасности, которые несет циклон.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение. В частности, прогнозируют порывы ветра, гололедицу и метели.

Так, в Украине объявили штормовое предупреждение — ожидаются сильные порывы ветра (15−20 метров в секунду, а в Карпатах 25−30 метров).

На дорогах большинства регионов ожидаются не только гололедица, но и переметы (II уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода по всей Украине будет снежной, во всех областях ожидаются метели. А в Карпатах сохраняется значительная опасность схождения лавин. В горах Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Спасатели призывают туристов тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах.

Средняя дневная температура днем составит +1...+3 градуса. Ночью – -1...-3 градуса.

Напомним, дожди ненадолго отступят, на смену придут заморозки и снег: какой будет погода в регионах.

Также Politeka писала, что в Украину прорвется циклон с ледяным ветром и морозами: синоптик назвала дату перемены погоды.

Как Politeka сообщала,погода в Одессе разыграется не на шутку, засыплет мокрым снегом: когда ждать.