Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение. В частности, прогнозируют порывы ветра, гололедицу и метели.
Так, в Украине объявили штормовое предупреждение — ожидаются сильные порывы ветра (15−20 метров в секунду, а в Карпатах 25−30 метров).
На дорогах большинства регионов ожидаются не только гололедица, но и переметы (II уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Погода по всей Украине будет снежной, во всех областях ожидаются метели. А в Карпатах сохраняется значительная опасность схождения лавин. В горах Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента
В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
"Не пытайтесь": Мартыновская при всех осадила самоуверенную участницу "Мастер Шеф"
Оборвалась жизнь известной актрисы, запомнившейся ролью в "Иронии судьбы": "Светлая память"
Спасатели призывают туристов тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах.
Средняя дневная температура днем составит +1...+3 градуса. Ночью – -1...-3 градуса.
Напомним, дожди ненадолго отступят, на смену придут заморозки и снег: какой будет погода в регионах.
Также Politeka писала, что в Украину прорвется циклон с ледяным ветром и морозами: синоптик назвала дату перемены погоды.
Как Politeka сообщала,погода в Одессе разыграется не на шутку, засыплет мокрым снегом: когда ждать.