Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области. В городе Свалява, что в Закарпатской области, 8-летний мальчик пришел в полицию, чтобы найти Святого Николая и передать ему письмо.
Полицейские пообещали ребенку сделать все возможное и передать послание адресату. Когда сотрудники полиции открыли письмо, то были тронуты. Ведь мальчик просил принести в качестве подарка его младшему 6-летнему брату инвалидную коляску.
Вместе с волонтерами, правоохранителям удалось реализовать желание ребенка. Они устроили для Стаса настоящее чудо: вместе с "Николаем" приехали к нему домой и передали мальчику и двум его младшим братикам подарки. Среди которых была не только инвалидная коляска, но и зимняя одежда, игрушки и много сладостей.
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Также в Чернигове полицейские накануне Дня святого Николая осуществили мечту 8-летнего мальчика. Школьник мыл автомобили возле торгового центра, потому что хотел самостоятельно купить современный смартфон.
Напомним, что в УПЦ объяснили, в каких ситуациях Святой Николай помогает людям.
Как сообщала Politeka, день Николая Чудотворца может принести удачу и счастье.
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