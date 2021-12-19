За прогнозами синоптиків, деякі області в Україні накриють сніги. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Ventusky.
Так, сніг піде при температурі від -10 до -12 градусів на Західній Україні о 23.00 31 грудня. Опади випадуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях.
Висота снігового покриву буде досягати 40 сантиметрів.
Невеликі опади прогнозуються у Чернігівській області.
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1 січня очікується схожа температура в частині Київської області, середня температура повітря вдень по Україні коливатиметься від -1 до -3 градусів, але в Карпатах синоптики обіцяють до -5.
Зазначимо, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда раніше говорив, що на Новий рік і Різдво в Україну прийдуть морози до -30 градусів. Однак таке похолодання буде недовгим.
Сам грудень буде порівняно теплим, без критичних проявів.
Інші синоптики зазначають, що в першому місяці зими вночі температури стануть опускатися до мінусових значень, а вдень знову підвищуватися.
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