Украинский политический деятель Павел Себастьянович рассказал, какие проблемы нужно решить в Украине, чтобы люди могли жить счастливо, а страна – развиваться.

Об этом он сказал в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

“У меня есть своя философская концепция, как все должно быть устроено в стране, чтобы люди были счастливы. Она базируется на трех мифах… Первый миф – во всем виноваты олигархи. Второй – это то, что у нас патерналистский отсталый народец. И третий – что система такая незыблемая. Там теория соленых огурцов, что кто бы ни попал в эту систему, он все равно будет действовать так, как действует система”, - сказал Павел Себастьянович.

Он отметил, что три этих мифа порождают действия власти, которые основываются на том, что изменить ничего нельзя.

“Пока мы эти мифы не победим и не начнем действовать, просто выполнять свою домашнюю работу: проводить экономические реформы, налоговые реформы, в том числе социальную реформу, пенсионную – ничего не будет… У нас три больших проблемы, которые нужно решить. Если мы отвлечемся от олигархов, плохого народца и системы, то у нас останется один виновник, это госаппарат”, - добавил Павел Себастьянович.

По его словам, из-за госаппарата в целом невозможно влиять ни на систему, ни на олигархов.

“Наш марафон – это уровень жизни европейских стран. Вот, нам надо догнать их уровень жизни. Примерно, чтобы такой же ВВП был на душу населения. Для этого нужен экономический рост, надо бежать”, - подчеркнул политик.

Как сообщала Politeka, Геннадий Балашов отметил, что надо, чтобы у нас создавались не просто рабочие места, а продуцировался более высокий ВВП.

Также Politeka сообщала, что Анатолий Якименко заявил, что в этом году наметилось перераспределение бюджетных средств в пользу здравоохранения.