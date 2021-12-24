Представитель УПЦ МП, являющейся частью Русской Православной церкви на территории Украины, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр выразил мнение, что Украина не должна праздновать Рождество со всей Европой.
Во-первых, если перенести дату празднования Рождества, то придется перенести и другие православные праздники (кроме Пасхи). К примеру, Покрову Пресвятой Богородицы, которую сейчас отмечают 14 октября.
Во-вторых, европейский формат празднования Рождества - Christmas, по мнению еписокопа, заточен на развлечение, "сезонное интерьерное украшение", за которым ничего не стоит.
"Не самый лучший идеал для большей части религиозной Украины", - полагает епископ.
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Сильвестр обратился к украинцам с настойчивой просьбой "не спешить с отказом от своих традиций в угоду модным трендам".
Ранее мы рассказывали, что митрополит объединенной Православной церкви Украины Епифаний выступил за перенос празднования Рождества, с пометкой, что этот переход должен быть не резким.
"Я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать... Эту ошибку (споры о праздновании Рождества – по григорианскому или юлианскому календарю, - ред.) нужно исправить, но традиция есть традиция", - заявил Епифаний.
Напомним, что перенос Рождества в Украине, глава ПЦУ Епифаний сделал важное заявление: «Эту ошибку нужно исправить…»
Как сообщала Politeka, в ПЦУ заговорили об отмене важного поста следом за переносом Рождества: "Это действительно проблема"
Также Politeka писала о том, что патриарх Варфоломей принял жесткое решение, которое коснется Украины: что теперь будет с церквями