Члены духовенства, которые против переноса Рождества с 7 января на 25 декабря, объяснили, почему это может негативно сказаться для истинно верующих.

Представитель УПЦ МП, являющейся частью Русской Православной церкви на территории Украины, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр выразил мнение, что Украина не должна праздновать Рождество со всей Европой.

Во-первых, если перенести дату празднования Рождества, то придется перенести и другие православные праздники (кроме Пасхи). К примеру, Покрову Пресвятой Богородицы, которую сейчас отмечают 14 октября.

Во-вторых, европейский формат празднования Рождества - Christmas, по мнению еписокопа, заточен на развлечение, "сезонное интерьерное украшение", за которым ничего не стоит.

"Не самый лучший идеал для большей части религиозной Украины", - полагает епископ.

Сильвестр обратился к украинцам с настойчивой просьбой "не спешить с отказом от своих традиций в угоду модным трендам".

Ранее мы рассказывали, что митрополит объединенной Православной церкви Украины Епифаний выступил за перенос празднования Рождества, с пометкой, что этот переход должен быть не резким.

"Я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать... Эту ошибку (споры о праздновании Рождества – по григорианскому или юлианскому календарю, - ред.) нужно исправить, но традиция есть традиция", - заявил Епифаний.

Напомним, что перенос Рождества в Украине, глава ПЦУ Епифаний сделал важное заявление: «Эту ошибку нужно исправить…»

Как сообщала Politeka, в ПЦУ заговорили об отмене важного поста следом за переносом Рождества: "Это действительно проблема"

Также Politeka писала о том, что патриарх Варфоломей принял жесткое решение, которое коснется Украины: что теперь будет с церквями