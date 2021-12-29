Так, уже сегодня, 29 декабря, вступили в силу новые правила выдачи водительских прав и допуска к управлению автомобилями, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Теперь, если водитель сдавал экзамен на машине с автоматической коробкой передач, то у него не будет права ездить на "механике". А если на "механике", то на "автомат" пересаживаться можно.

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Такие нововведения являются шагом к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.

"Отныне в удостоверении водителя будет отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».
С ней водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а в ее отсутствие — с любой", - говорится в сообщении.

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С начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.