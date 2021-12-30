На Новый год существует давняя традиция - люди загадывают желания и чтобы оно обязательно осуществилось, его нужно загадывать правильно.

Politeka.net расскажет, как правильно отправить свой посыл во Вселенную, чтобы желание стало реальностью. Нужно выбирать самые сокровенные потребности и правильно их формулировать.

Сформулируйте правильно

Это должно быть осознанное, конкретное и очень сильное желание. Сформулировано оно должно от вашего имени и лично для вас. Другие люди в формулировке не должны быть упомянуты. Не используйте частицу "не".

Все свои мечты нужно озвучивать в настоящем времени

Нельзя проговаривать желание в будущем времени, если вы хотите, чтобы оно осуществилось в ближайшее время.

Не загадывайте деньги

Если ваше желание касается денег, то формулируйте его не о деньгах, а о том, какие блага вы получите благодаря им.

Никому не рассказывайте

О своих желаниях не стоит рассказывать другим людям, даже самым близким. Вселенная любит терпеливых и тишину.



Нарисуй себя счастливого

Кроме формулирования желаний, можно использовать и другие методы. Можно написать желание на бумаге, скрутить ее и засунуть в бутылку из-под шампанского.

Можно визуализировать свою мечту в виде коллажа из фотографий, аппликаций. Составить свою карту желаний.

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