Школам рекомендуют проводить каникулы в определенный период, но учебные заведения не обязаны соблюдать рекомендации МОН по каникулам, поэтому их график может меняться.

Как сообщает Politeka.net., летние каникулы 2022 начнутся для украинских школьников традиционно после того, как отзвучат последние звонки. Но в школах могут отобрать у детей весь первый месяц лета.

Как правило, учебные заведения придерживаются предложенного МОН графика, а выглядит он так:

осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года

зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года

летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Эти даты рекомендованные, но важно, чтобы продолжительность каникул не превышала тридцати дней. Конечно же, летние каникулы здесь - исключение.

Школьники смогут отдыхать также в дополнительные даты: 14 октября - День защитника Украины, 25 декабря - Католическое Рождество, 8 марта - Международный Женский день, 24 апреля - Пасха, 1 мая - День труда и 9 мая - День победы.

При этом осенний отдых в 2021 году из-за вакцинации работников школ, высокой заболеваемости COVID-19 и проблем с отоплением стартовал и закончился везде по-разному. Теперь многие ученики должны либо догонять программу летом, либо восполнять в ней пробелы за счет переноса каникул.

Учебный год должен состоять не менее 175 учебных дней и заканчиваться не позднее 1 июля. То есть дети могут учиться летом, от нескольких дней июня и вплоть до всего месяца – но 1 июля все точно уже должны отдыхать.

Напомним, что киевские школы закрылись на каникулы: сколько будут отдыхать дети.

Как сообщала Politeka, сколько будут отдыхать школьники: в МОН обнародовали график каникул.

Также Politeka писала, что сроки каникул могут измениться: в МОН назвали основные даты.