Как сообщает Politeka.net., летние каникулы 2022 начнутся для украинских школьников традиционно после того, как отзвучат последние звонки. Но в школах могут отобрать у детей весь первый месяц лета.
Как правило, учебные заведения придерживаются предложенного МОН графика, а выглядит он так:
- осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года
- зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года
- весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года
- летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года
Эти даты рекомендованные, но важно, чтобы продолжительность каникул не превышала тридцати дней. Конечно же, летние каникулы здесь - исключение.
Школьники смогут отдыхать также в дополнительные даты: 14 октября - День защитника Украины, 25 декабря - Католическое Рождество, 8 марта - Международный Женский день, 24 апреля - Пасха, 1 мая - День труда и 9 мая - День победы.
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При этом осенний отдых в 2021 году из-за вакцинации работников школ, высокой заболеваемости COVID-19 и проблем с отоплением стартовал и закончился везде по-разному. Теперь многие ученики должны либо догонять программу летом, либо восполнять в ней пробелы за счет переноса каникул.
Учебный год должен состоять не менее 175 учебных дней и заканчиваться не позднее 1 июля. То есть дети могут учиться летом, от нескольких дней июня и вплоть до всего месяца – но 1 июля все точно уже должны отдыхать.
Напомним, что киевские школы закрылись на каникулы: сколько будут отдыхать дети.
Как сообщала Politeka, сколько будут отдыхать школьники: в МОН обнародовали график каникул.
Также Politeka писала, что сроки каникул могут измениться: в МОН назвали основные даты.