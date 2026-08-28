Графіки відключення світла в Миколаївській області 29 та 30 серпня оприлюднили енергетики: тимчасово без електроенергії залишаться окремі вулиці в Новому Бузі, Новій Одесі та Калузі.

Графіки відключення світла у Миколаївській області знову оновилися — 29 та 30 серпня у трьох населених пунктах планово вимикатимуть електроенергію. Повідомляє офіційний сайт Миколаївобленерго.

Графіки відключення світла в Миколаївській області 29 та 30 серпня стосуються Нового Буга, Нової Одеси та Калуги. Причина — планові ремонтні роботи на лініях електропередач, тож мешканцям варто заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності світла.

29 серпня: кого торкнуться відключення

У п'ятницю, 29 серпня, планові роботи триватимуть із 8:00 до 20:00. У цей час електропостачання обмежать у двох містах області.

У Новому Бузі без світла залишаться мешканці таких вулиць: Генерала Плієва, Гетьманська, Єдності, Київська, Миру та Москаленка.

У Новій Одесі знеструмлять провулок Дружби, а також вулиці Захисників України, Каштанову, Козацьку, Набережну, Підгірну та Центральну.

30 серпня: графік для Калуги та Нового Буга

У суботу, 30 серпня, роботи продовжаться. У Калузі світло вимикатимуть із 8:00 до 17:00 — раніше, ніж в інших населених пунктах. Тут знеструмлять вулиці Вишневу, Набережну, Степову та Шкільну.

Водночас у Новому Бузі 30 серпня діятиме такий самий графік, як і напередодні: із 8:00 до 20:00 без електропостачання залишаться вулиці Генерала Плієва, Гетьманська, Єдності, Київська, Миру та Москаленка.

Як підготуватися до відключення світла

Енергетики радять мешканцям заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас питної води. Людям, які користуються електроприладами для здоров'я, варто продумати резервні джерела живлення. Точні графіки та можливі зміни опубліковані на офіційному сайті компанії.

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