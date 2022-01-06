Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
На западе завтра ожидаются дожди, а в Закарпатской области дожди с переходом в мокрый снег; в Карпатах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый).
В центральных областях, кроме Киевской, Житомирской и Днепропетровской областей, также ожидаются дожди, местами со снегом. Дожди со снегом прогнозируют также на востоке. В южных областях будет сухо и тепло.
Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +2 до +7 градусов, а ночью от -1 до + 5. В центре днем термометры покажут от +2 до +8 градусов, ночью от 0 до +5. На востоке температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +7, ночью от +1 до + 4 градусов. Теплее всего будет на юге, где столбики термометров днем будут колебаться +8 до +11, а ночью покажут от +3 до + 6 градусов.
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Погода в Киеве в четверг 6 января будет без осадков. Температура воздуха днем будет от +3 до +5, а ночью от +1 до +3 градусов тепла.
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