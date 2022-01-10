Погода в Украине немного устаканится, но ночные заморозки и мокрый снег продолжат атаковать страну с двух сторон – температурный режим будет сильно отличаться в зависимости от региона.

Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали свежий прогноз на понедельник, 10 января. Новая неделя начнется в Украине достаточно спокойно. В большинстве регионов будет преобладать сухая морозная погода, но в некоторых областях будет достаточно холодно.

Сильные ночные заморозки ожидаются в западных областях. Днем там будет -1..-3 градусов, а ночью температура опустится до -4..-6 градусов. Холоднее всего будет в Закарпатской области, где ночью ударят морозы до -10 градусов.

В центральных областях ожидается небольшой минус и небольшие осадки, а на Востоке температура поднимется выше нуля. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается мокрый снег.

В южных регионах в понедельник будет 3-5 градусов. Дождей не будет, как и снега.

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