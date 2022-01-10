Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали свежий прогноз на понедельник, 10 января. Новая неделя начнется в Украине достаточно спокойно. В большинстве регионов будет преобладать сухая морозная погода, но в некоторых областях будет достаточно холодно.
Сильные ночные заморозки ожидаются в западных областях. Днем там будет -1..-3 градусов, а ночью температура опустится до -4..-6 градусов. Холоднее всего будет в Закарпатской области, где ночью ударят морозы до -10 градусов.
В центральных областях ожидается небольшой минус и небольшие осадки, а на Востоке температура поднимется выше нуля. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается мокрый снег.
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В южных регионах в понедельник будет 3-5 градусов. Дождей не будет, как и снега.
Напомним, что в Украину ворвутся морозы и снег, синоптики рассказали, к чему готовиться: "до -13...".
Как сообщала Politeka, мокрый снег ворвется в Украину после праздников: что известно.
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