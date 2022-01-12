Об этом сообщили на заседание правительства 12 января, которое транслировалось в Youtube. В список, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и т.д.
До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.
Наценка теперь будет регулироваться на такие продукты:
- батон;
- ржано-пшеничный хлеб;
- гречаная крупа;
- сахар-песок;
- пшеничная мука высшего сорта;
- макаронные изделия украинского производства (вермишень из муки высшего сорта);
- пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
- подсолнечное масло;
- куриные яйца категории С1;
- мясо птицы (куриная тушка) и сливочное масло жирностью 72,5%.
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Кроме того, Кабинет министров обязал ежедневно проверять цены на социально важные продукты, лекарства, а также бензин. В этот список вошло куда больше товаров, чем в уже существующий список госрегулирования.
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