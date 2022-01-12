В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство, правительство запретило устанавливать торговую наценку на перечень пищевых продуктов более 10%.

Об этом сообщили на заседание правительства 12 января, которое транслировалось в Youtube. В список, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и т.д.

До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

Наценка теперь будет регулироваться на такие продукты:

батон;

ржано-пшеничный хлеб;

гречаная крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия украинского производства (вермишень из муки высшего сорта);

пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

мясо птицы (куриная тушка) и сливочное масло жирностью 72,5%.

Кроме того, Кабинет министров обязал ежедневно проверять цены на социально важные продукты, лекарства, а также бензин. В этот список вошло куда больше товаров, чем в уже существующий список госрегулирования.

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