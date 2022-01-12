Об этом сообщили на заседание правительства 12 января, которое транслировалось в Youtube. В список, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и т.д.

магазин, супермаркет, продукты

До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

Наценка теперь будет регулироваться на такие продукты:

  • батон;
  • ржано-пшеничный хлеб;
  • гречаная крупа;
  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • макаронные изделия украинского производства (вермишень из муки высшего сорта);
  • пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
  • подсолнечное масло;
  • куриные яйца категории С1;
  • мясо птицы (куриная тушка) и сливочное масло жирностью 72,5%.

Популярные статьи сейчас

Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."

Эктор Хименес-Браво из «Мастер Шеф» заговорил о беременности Могилевской: «Такое лучше…»

Ценник из ресторана в Буковеле вызвал бурную реакцию в Сети: "Лучше пять раз в Европу съездить"

"Я обалдел": Тарапата эмоционально высказался о разрыве Огневич с победителем "Холостячки"

"Будем с вами видеться реже": Ольга Мартыновская огорошила своих поклонников
Показать еще

Кроме того, Кабинет министров обязал ежедневно проверять цены на социально важные продукты, лекарства, а также бензин. В этот список вошло куда больше товаров, чем в уже существующий список госрегулирования.

Напомним, что продукты в Украине дороже, чем в Польше: сколько переплачиваем и почему.

Как сообщала Politeka, борщевой набор подорожал: сколько придется заплатить украинцам за буряк, неутешительные данные.

Также Politeka писала, что озвучены цены на популярные блюда, от оливье до красной икры.