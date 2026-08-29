В Основ'янському районі Харкова на обліку перебувають 260 членів родин загиблих і померлих захисників України. Управління соцзахисту допомагає оформлювати статуси, компенсації та пільги, а дітям із відповідним статусом виплачують щомісячну адресну допомогу.

Допомога родинам у Харкові, які втратили близьких на війні, діє на постійній основі: в Основ'янському районі Управління соціального захисту населення опікується родинами загиблих і померлих захисників та захисниць України. Наразі на обліку перебувають 260 членів таких сімей.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає «Слобідський край». Фахівці управління допомагають родинам оформлювати відповідні статуси, приймають заяви на призначення компенсацій і пільг, консультують та сприяють вирішенню різних соціальних питань.

Скільки платять дітям загиблих захисників

Окрему підтримку передбачено для дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які мають відповідний статус. За міською програмою їм призначають щомісячну адресну грошову виплату в розмірі 8 тисяч гривень.

В Основ'янському районі таку допомогу наразі отримують 56 дітей. Йдеться про регулярну щомісячну підтримку, а не про одноразову виплату.

Компенсація за пам'ятники та індивідуальний супровід

Родинам також допомагають оформити компенсацію за виготовлення та встановлення пам'ятників на могилах загиблих захисників і захисниць України. Це дозволяє зменшити фінансове навантаження на сім'ї під час вшанування пам'яті близьких.

Крім того, фахівці проводять індивідуальні зустрічі з родинами. Під час них обговорюють потреби сімей і допомагають розв'язувати питання щодо соціальних виплат, медичної допомоги, пільг та інших видів підтримки.

Куди звертатися родинам загиблих захисників

Мешканцям Основ'янського району Харкова варто звертатися безпосередньо до Управління соціального захисту населення за місцем проживання. Фахівці підкажуть, які документи потрібні для оформлення статусу, компенсацій і пільг, а також приймуть заяву на адресну грошову виплату для дітей.

Для призначення виплат зазвичай потрібні документи, що підтверджують статус дитини як члена сім'ї загиблого захисника, паспортні дані та реквізити банківського рахунку. Точний перелік документів уточнюють індивідуально в управлінні.

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