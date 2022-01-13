14 января - день святителя Василия Великого, одного из самых почитаемых учителей церкви, также в этот день - приходит Старый Новый год.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 14 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

14 января – день Василия. Это православный праздник отмечается в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. В четвертом веке он был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.

Какие традиции на праздник

На Старый Новый год, 14 января, принято посевать. В обряде нельзя участвовать женщинам - только мальчикам или мужчинам. В дом первым должен войти представитель мужского пола, это, по преданию, принесет достаток и богатство на следующий год.

Старались провести этот день как можно веселее. На столе в праздник обязательно должна быть свиная голова.

Что нельзя делать

Посевать женщинам, девушкам, девочкам - категорически запрещено. Зерно, рассыпанное по полу нельзя убирать до заката.

Согласно старому поверью, за столом нельзя пить по одной рюмке, надо выпить сразу по второй, "до пары", чтобы пожилые супруги прожили этот год вместе, а парни и девушки поскорее нашли себе вторую половинку.

Нельзя оставлять посевальщиков без награды, а также нельзя не впускать их в дом.

Издавна существуют погодные приметы на этот день



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