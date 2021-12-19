Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на ее сайте. Труп японки обнаружили под окнами отеля, в котором она снимала номер на 14-м этаже.
Уточняется, что труп девушки обнаружили под окнами гостиницы в городе Саппоро (северная префектура Хоккайдо). Певица прибыла туда для участия в музыкальном шоу. В качестве основной версии полиция рассматривает самоубийство, однако выяснение обстоятельств случившегося продолжается.
Саяка Канда - дочь Масаки Канды и поп-певицы Сэйко Мацуды. Широкая популярность пришла к Канде после того, как она озвучила Анну в японской версии диснеевского мультфильма "Холодное сердце".
В 2015 году за роли — Надэшико Адэнокоджи в аниме-сериале "Binbougami ga!" и Анны в "Холодном сердце" — певица удостоилась награды в категории "Лучшая актриса в главной роли" на девятой церемонии Seiyu Awards.
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В аниме Канда озвучила Сиодзи в "Gamba: Gamba to Nakama-tachi", Мияко Синомия в "Juuou Mujin no Fafnir", Михару Машики в "Konbini Kareshi", Эдзомити в "3D Kanojo: Real Girl", Ману Нагасэ в "Idoly Pride", Юну в "Sword Art Online: Alicization" и Терезу в "Saraba Uchuu Senkan Yamato: Ai no Senshi-tachi".
Напомним, что в Риге скончался Мартиньш Браунс, советский, латвийский композитор и мультиинструменталист.
Как сообщала Politeka, скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча.
Также Politeka писала, что одна из первых бразильских топ-моделей и актрис Мила Морейра скончалась на 73-м году жизни в Рио-де-Жанейро.