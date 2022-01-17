Печальной новостью на своей странице в Фейсбук поделился кинокритик Сергей Тримбач. Он сообщил, что Лисецкий ушел из жизни 16 января. Причина смерти оператора не называется, однако стоит отметить, что ему было 95 лет.

«В этот январский, еще Рождественский день, накануне Крещения, душа Сергея Афанасьевича решила прощаться с нами. С миром, который он так любил и который любил его», - написал Тримбач в своем посте.

Он подчеркнул, что Лисецкий по-настоящему любил свою работу и сделал большой вклад в развитие украинского киноискусства.

«Один из тех, кто высоко держал марку отечественной школы кинооператорства – одной из сильнейших (без малейшего преувеличения) в мировом кино. Нет, не представляется наш кинематографический мир без Сергея Лисецкого», - подчеркнул Тримбач.

Сергей Лисецкий окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии и с 1956 года работал на киностудии имени Довженко. Он работал над созданием таких фильмов, как «Мы, двое мужчин» (1962), «Проверено, мин нет» (1965), «Прелюдия судьбы» (1984) и многими другими.

Лисецкий также возглавлял Гильдию кинооператоров Украины. В 1995 году оператора удостоили званием Заслуженного деятеля искусств Украины.

Украинцы выразили соболезнования в связи с его кончиной в Сети.

«Светлая память», «Царство небесное!», «Прощайте, дорогой Сергей Афанасьевич!», «Очень грущу», «Неописуемая потеря», «Очень печально! Ушел талантливый и замечательный человек - Личность!», - пишут люди.

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