В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты - решение уже утверждено Кабинетом министров и вскоре вступит в силу.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики. Таким образом планируют стимулировать украинцев использовать многоразовые экологические сумки. За год в среднем украинец использует 500 пакетов.

В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты, которые начнут действовать с 1 февраля 2022-го года. Теперь заплатим далеко не копейки.

Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, будут составлять:

Цена на пакет без ручек и боковых складок будет составлять минимум 2 гривны;

Пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок - 2,50 гривны;

Пакет с ручками и боковыми складками - 3,00 гривны.

Запрет на бесплатные одноразовые пакеты уже действуют в Украине. Однако некоторые супермаркеты установили цены в размере всего несколько копеек. Постепенно такие пакетики полностью запретят. Такие ограничения уже действуют в некоторых странах ЕС.

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