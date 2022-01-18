Об этом сообщается на сайте Министерства экономики. Таким образом планируют стимулировать украинцев использовать многоразовые экологические сумки. За год в среднем украинец использует 500 пакетов.
В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты, которые начнут действовать с 1 февраля 2022-го года. Теперь заплатим далеко не копейки.
Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, будут составлять:
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- Цена на пакет без ручек и боковых складок будет составлять минимум 2 гривны;
- Пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок - 2,50 гривны;
- Пакет с ручками и боковыми складками - 3,00 гривны.
Запрет на бесплатные одноразовые пакеты уже действуют в Украине. Однако некоторые супермаркеты установили цены в размере всего несколько копеек. Постепенно такие пакетики полностью запретят. Такие ограничения уже действуют в некоторых странах ЕС.
Напомним, киевский супермаркет обошел закон о запрете пакетов, фото.
Как сообщала Politeka, украинка отказалась покупать пакет-майку за 2 грн, видео.
Также Politeka писала, что звезда "1+1" Маричка Падалко дала украинцам ценный совет прямо из магазина.