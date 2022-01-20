Синоптики дали прогноз погоды на начало весны 2022 года в Украине - стало известно, к чему готовиться.

Синоптики прогнозируют, что в марте сохранится зимняя прохлада.

В апреле украинцев будет ясная, теплая и сухая погода с температурой до 20 градусов выше нуля.

К концу весны могут наблюдаться все показатели настоящего лета - температура будет достигать +28 градусов.

Сайт wisemeteo.com прогнозирует апрель сухим и прохладным. Так, например, в Киеве будет максимум +9 градусов, а в восточных и южных областях будет несколько теплее.

При этом на май не прогнозируют тепло: средняя температура +13…+14 градусов.

В отделе прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института предполагают весеннее тепло уже в феврале.

К слову, в Укргидрометцентре опубликовали прогноз на четверг, 20 января. Зима вновь вступит в свои права, атаковав Украину со всех сторон. По всей стране ожидается ухудшение погодных условий и снижение температуры.

С Запада в Украину ворвутся снегопады, которые атакуют половину страны. Снег ожидается во всех западных регионах и частично в Центре. Днем в западных областях будет около -1..2 градусов, а ночью температура опустится до -3..-8 градусов.

В Центре будет похожая погода. Днем около 0-3 градусов, а ночью до -3..-7 градусов.

Напомним, что погода кардинально изменится, что ждет украинцев после снегопадов: "Морозы и...".

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