Витратити тисячу гривень за вакцинацію на лікарські препарати українці зможуть протягом чотирьох місяців, починаючи з 24 січня. Ліки можна буде придбати безпосередньо в аптеках, а також онлайн. Купити можна будь-які лікарські засоби, дозволені до застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього. Про це йдеться в роз'ясненні МОЗ.

Зокрема, уточнюється, що дозвіл діє тільки на лікарські препарати. На тисячу за вакцинацію неможна буде купити дієтичні добавки, косметичні засоби, а також медичні прилади (навіть якщо це апарати для вимірювання тиску, інгалятори і т.д.).

У МОЗ додали, при придбанні ліків за гроші в рамках програми "єПідтримка", банки перевірятимуть вік покупця в момент проведення платежу.

"Коли саме людина оформила картку - неважливо, головне, щоб до моменту покупки ліків їй вже виповнилося 60 років", - йдеться в роз'ясненні.

Зазначимо, найближчим часом Кабмін планує розробити механізм отримання тисячі гривень за вакцинацію дітям віком від 12 до 17 років. У МОН пропонують можливість витратити ці гроші на позашкільну освіту.

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