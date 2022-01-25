В Министерстве внутренних дел рассказали о нововведении, которое появится на улицах Украины с 25 января.

Во вторник, 25 января, на дороги Украины выехали «фантомные» патрули, которые будут фиксировать нарушения Правил дорожного движения. Ожидается, что присутствие таких авто-"фантомов" поможет снизить аварийность. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Пока "фантомными" патрулями будут авто Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. Впоследствии марки и модели авто не будут называть открыто, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов.

Авто оснащены системами контроля скорости и позволяют проводить измерения, как при движении самого фантома, так и когда он стоит в определенном месте.

После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в ​​базах данных.

Затем данные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации, которая их прорабатывает и автоматически формирует постановления об административных правонарушениях.

К ответственности будет привлекаться владелец авто или надлежащий пользователь.

Практически все преступления скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

"Фантомы" могут фиксировать многие транспортные средства одновременно.

Также "фантомы" могут фиксировать нарушение скоростного режима по обоим направлениям дорожного движения: и в попутном направлении, и в обратном.

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