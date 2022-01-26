В селе Каменская Слобода, что на Черниговщине, двое мужчин жестоко избили молодого Алексея Морозова прямо на глазах у свидетелей; парень умер в больнице.

В ночь на 18 января в селе Каменская Слобода в Новгород-Северском районе Черниговской области произошла трагедия, передает "Суспільне". Двое местных жителей, которым было около 30 лет по данным свидетелей, жестоко избили 22-летнего Алексея Морозова на глазах у четырех людей.

По словам местной жительницы Татьяны Ворушило, в доме которой произошла трагедия, Алексей Морозов с девушкой гостили у нее. Все было спокойно, они смотрели телевизор, но посреди ночи в дом начали ломиться двое местных мужчин. Женщина не открывала, поэтому они выбили дверь и нашли Алексея.

Татьяна Ворушило со слезами, описывает события той ночи, ведь били парня прямо у нее на глазах. Кроме Татьяны в доме были еще ее сын, муж и девушка Алексея, однако они не смогли остановить нападавших.

"Матери моей толкушку на голове разбили. А нас с отчимом подперли", - объясняет свидетель избиения и предполагает, что мужчины были под действием наркотиков и сильно пьяны.

От полученных травм 22-летний Алексей Морозов скончался в больнице, похороны были 20 января. У парня были сломаны ребра, разбита голова, одно легкое лопнуло.

По данным, подозреваемых задержала полиция в тот же день, но одного из них уже отпустили, мол он не наносил ударов, которые привели к смерти. Местные возмущены, ведь, по словам Татьяны, били оба. Они прыгали по парню, резали ножом, хотели отрезать язык, выбили зубы. Однако один из нападавших говорит, что не убивал парня, ударил лишь два раза. Стоит сказать, что он не помнит всех событий вечера, ведь был сильно пьян.

"Беспокоит то, что такое остается без наказания. Нам вечером страшно на улицу выходить и детей выпускать. Почему одного закрыли, а другого отпустили, говорят он проходит как свидетель. Какой свидетель, если он был на месте преступления и бил также", - говорит местная жительница Ирина.

В полиции Черниговской области озвучили немного другую версию событий. По данным, компания молодых людей накануне распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт и один из них избил покойного Алексея табуреткой по голове, что и привело к смерти. Мужчину, который непосредственно наносил удары, задержали. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 18 января в селе Браница на Черниговщине пожар унес жизни четырех человек. Сгорание частного дома тушили 16 спасателей, на месте пожарища были обнаружены тела 48-летней женщины, пятилетних двойняшек и четырехлетнего мальчика.

По данным, дети жили с бабушкой и дедушкой, который в момент трагедии был на работе. Вернувшись домой, он увидел пожар и вызвал спасателей, однако спасти родных не удалось. Трагедия всколыхнула всю деревню.

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