Справою про переслідування і погрози співачці Златі Огневич з боку невідомого чоловіка зайнялася прокуратура, яка вже знайшла сталкера і повідомила йому про підозру.

Як пише Politeka.net, відповідна інформація з'явилася на сторінці Київської міської прокуратури в Фейсбук. Правоохоронці повідомили, що розшукали чоловіка, який раніше погрожував Огневич.

Ним виявився 40-річний уродженець Черкаської області, який проживає в Києві. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 129 КК України. Правоохоронці проводять досудове розслідування і вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

У публікації зафіксовано, що чоловік погрожував співачці вбивством, що передбачає покарання у тюремного ув'язнення строком до двох років.

Правоохоронці встановили, що чоловік переслідував Огневич з 2019 року і неодноразово їй погрожував. Останній випадок був зафіксований 23 січня цього року, який Злата встигла записати на відео. Раніше співачка поділилася лякаючими кадрами в Instagram. На них чоловік наздоганяв її на своїй машині і погрожував «завалити».

У свою чергу, Огневич підкреслює, що вже неодноразово зверталася за допомогою правоохоронців раніше, проте вони оперативно відреагували тільки цього разу. Співачка підкреслює, що боїться за своє життя і життя своїх близьких.

Нагадаємо, Огневич, яку роками переслідує агресивний фанат, боїться за своїх близьких.

Як повідомляла Politeka, Огневич сколихнула мережу, показавши свого агресивного переслідувача.

Також Politeka писала, що сім'я Огневич звернулася в поліцію через її переслідувача, з'ясувалася відповідь.