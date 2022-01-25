Відома українська співачка Ірина Білик прийшла на шоу "Мій секрет", яке на телеканалі "СТБ" веде Маша Єфросініна, та розповіла багато цікавого про своє життя.

Як повідомляє Politeka.net, 51-річна Народна артистка України, популярна співачка Ірина Білик наважилася взяти участь у телепрограмі "Мій секрет" на "СТБ" та розповіла ведучій Маші Єфросініній багато цікавого зі свого життя.

Так, Білик розговорилася про свого покійного друга, популярного українського виконавця та громадського діяча Кузьму Скрябіна (Андрія Кузьменка), який загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі. Ірина Білик зазначила, що напередодні трагедії вони з Кузьмою домовлялися про спільний виступ на її сольному концерті, а потім їй наснився тривожний сон.

"Був сон перед загибеллю Скрябіна. Він загинув у понеділок, але я з ним розмовляла в суботу. Це була підготовка до мого сольного концерту в Палаці "Україна". Він сказав, що їде на гастролі, ще одне місто залишилося, і що він готовий вийти зі мною на сцену... Коли вже наснилася ця біла фіранка з мухами чорними, то така тривога якось була. А вже через годину-дві сказали, що його немає. Я зрозуміла, що цей сон був саме про нього. Я ридала не те, щоб за другом… За братом. Єдине, що мене дуже образило, я вперше про це кажу, що Славко Вакарчук, коли це сталося, відразу схопив нашу пісню і побіг у студію писати і співати", - сказала Білик.

За її словами, на концерті-пам'яті через 40 днів після загибелі Кузьми Вакарчук заявив, що хоче співати пісню "Мовчати" (її виконувала Білик з Кузьмою) і в них виник через це конфлікт.

Зауважимо, що багато фантів не вірять, що Кузьма загинув, адже він гарно вмів водити машину. Дехто думає, що це було сплановане вбивство через його політичні висказування.

Нагадаємо, що минулого року на концерті до Дня Незалежності України виступив гурт "Скрябін". Також спеціально для концерту створили голограму покійного лідера гурту Андрія Кузьменка.

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