Еще с детства девушке пришлось пройти немалые испытания. Родную маму Екатерины лишили родительских прав, и она попала в приемную семью в 8 лет.

17-летняя беременная жительница Тернопольской области Екатерина оказалась на улице посреди ночи. Из дома на мороз ее выгнали родители парня, от которого она ждет ребенка.

Об этом рассказали в центре поддержки для мам бездомных с малышами на руках "Мисто Добра", где приютили будущую маму.

Еще с детства девушке пришлось пройти немалые испытания. Родную маму Екатерины лишили родительских прав, и она попала в приемную семью в 8 лет. Пока у семьи не было собственных детей, к Катерине относились прекрасно, но, как только у родителей родился младенец, все для Катерины изменилось. К ней начали относится холодно, напоминая, что она чужая.

Наверное, именно из-за этого она захотела познакомиться с биологической мамой. Вот пришло время знакомства с родной мамой, сестрой и ее детьми. Но все оказалось не так гладко. Женщина злоупотребляет алкоголем, а сестра - наркозависимая.

В это время девушка встретила парня, в которого влюбилась, и забеременела. Но в семье парня не нашлось места для нее.

Екатерину в семье отца будущего ребенка не приняли и считали недостойной, ее постоянно критиковали и даже применили физическое насилие, а впоследствии она и вообще оказалась на улице. Ее просто выбросили ночью на мороз.



Катя обратилась к волонтерам и попросила помочь найти безопасное место. Так она и оказалась в приюте для бездомных мам. Сегодня Екатерина проходит психологическую реабилитацию, готовится стать мамой и мечтает стать мастером маникюра.

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