На значительной территории Украины в понедельник будет идти снег на снег с дождем, без осадков будет на юге на Востоке, сообщает Укргидрометцентр

В ночь на понедельник, 7 февраля, холоднее всего будет в центре, на востоке, частично на севере и юге страны – до -1...-3°С. На Киевщине 0...-2°С, Житомирщине, в Винницкой, Хмельницкой области и на Буковине -1...+3°С, в западных регионах температура ожидается в рамках 0...+2°С, а на Волыни до +4°С.

На западе ночью и днем будет идти мокрый снег с дождем. Днем такие же осадки прогнозируют на севере, в центре, на Сумщине и Полтавщине. В других регионах существенных осадков не ожидают.

В Киеве в понедельник, 7 февраля, ночью будет дождь, а днем – мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем + 2 ... + 4°с.

Также сообщается, что 7 февраля на высокогорье Закарпатской области, в связи со снегопадом и метелью, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень). В горных районах возможны оползни снега на дороги.

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