Вже кілька днів в Україні оголошено штормове попередження. Йдеться про українські Карпати, повідомляє Politeka.net.
На офіційній сторінці Сніголавинної ситуації в Українських Карпатах у Фейсбук повідомили про значну (3 рівень) сніголавинну небезпеку 6-7 лютого. Небезпечна ситуація склалася на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківській та Львівській областях. А помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) - у горах Чернівецької області.
Всіх жителів і відпочивальників попереджають про можливе сходження середніх і великих лавин при низьких додаткових навантаженнях. У ці дні краще утриматися від походів на високогір'я.
Також сніголавинні станції оприлюднили дані про погоду та рівень снігу станом на 08:00 6 лютого. Так, на горі Пожижевська температура повітря дійшла до мінус 8 градусів, вітер південно-західний, 12-14 м/с, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 63-188 см; на горі Плай: понад 6 градусів морозу, вітер 18-20 м/с, туман, висота покриву - 54-85 см; на сніголавинному посту Драгобрат понад 8 градусів морозу, висота покриву становить 211 см.
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Нагадаємо, що в Україні випало більше двох метрів снігу, оголошено третій рівень небезпеки
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