Опади влітку не будуть схожі на тривалі тропічні дощі, але будуть сильними, і, можливо, призведуть до негативних наслідків для України.

Кліматологи прогнозують, що наступний рік буде одним з найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень. У 2022 році синоптики прогнозують спекотну погоду.

Про це розповіла в ефірі програми "Новий день" на "Радіо НВ" кліматолог, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України Світлана Бойченко.

Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті. Україна перебуває у стадії переходу до іншого, не властивого для неї клімату-аномального.

За прогнозом синоптика, майбутнє літо в Україні буде досить спекотним. У той же час кліматологи пророкують збільшення опадів в цей період року.

"Червень буде відрізнятися певною повторюваністю аномально високих температур, що раніше не було характерно. І можливо, опадів стане випадати трохи більше, особливо влітку", - зазначила фахівець.

Опади влітку не будуть схожі на тривалі тропічні дощі, але будуть сильними, і, можливо, призведуть до негативних наслідків: підтоплень, повеней. Через це "екосистема не встигає засвоїти цю вологу".

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