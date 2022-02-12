Астрологи рассказали о волшебной дате в этом году, благодаря которой людей переполнит любовь к себе и близким - кого ждут перемены, читайте в гороскопе.

Эксперты рассказывают, что в феврале откроется портал, благодаря которому день будет энергетически наполненным. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт Terra.

Такие дни как 22.02.22 помогают людям чувствовать себя более позитивно, уверенно. Эта дата будет любовной.

Овнам рекомендуется открыться своему партнеру, ведь любая тайна может стать препятствием в отношениях. 22 февраля нужно поработать над собой, чтобы испытать настоящую близость.

Тельцам в этот день нужно делать то, о чем мечтали в отношениях ранее, чтобы взглянуть на них под другим углом.

Близнецам стоит учиться принимать себя в любви таким, какие они есть. Это истинное "я", наконец, позволит быть правдивым в отношениях.

Раки не должны жертвовать собой, и смогут понять, что это и есть истинное счастье - любить подлинно, но с отстаиванием личных границ.

Перемены в жизни грядут для Львов и Дев. Первым нужно подумать о долгосрочных отношениях, которые вовсе не будут обременять. А вторые наконец поймут, что мешали собственному счастью, ведь ставили слишком высокие цели.

Весам в энергетический портал поможет изменить жизнь, ведь они уже создали пространство для здоровой взаимной любви, но только уже не с бывшими партнерами.

Скорпионы поймут, как строить отношения дальше и при этом ничего не бояться.

Стрельцам не нужно пытаться делать всех вокруг счастливыми, а подумать о себе. Отношения в этот день могут начаться, или наоборот закончиться, и это поможет стать лучшей версией себя.

Козерогам также сулят большие перемены, для них указанная дата - это невероятное время для любви. Эти люди или вступят в отношения, или будут развивать их с нынешним партнером, сделав их более доверительными.

Водолеи будут более затронуты энергией портала, поэтому отношения могут ускоряться. В этот день пройдут важные разговоры, которые прояснят все недоразумения и помогут начать новую главу.

Рыбам также предрекают продвижения по романтической "лестнице". 22 февраля нужно расширять сознание и быть открытым для того, что грядет.

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