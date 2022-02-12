На Закарпатье не стало 23-летней беременной Марии, мать которой кричала о помощи к властям, чтобы те направили в больницу квалифицированных специалистов.

23-летняя Мария Греснюк находилась на четвертом месяце беременности, когда попала в Закарпатскую областную клиническую больницу имени А. Новака, передает Politeka.net.

В своем Фейсбук мать погибшей, Неля Стасишена, умолила власти направить к дочери в Ужгородскую облбольницу, для предоставления консультации и помощи, квалифицированных специалистов. К сожалению, 10 февраля 23-летней беременной не стало.

В комментарии ТСН.ua Неля Стасишена рассказала - ее дочь была вакцинирована, и беременность протекала хорошо, но она заразилась коронавирусом за две недели до смерти.

Девушку положили в роддом для перестраховки, а на пятый день она в слезах пожаловалась матери, что ей тяжело дышать, болит спина и она не может двигаться. Врач прописал беременной массаж, а на следующий день невропатолог поставил диагноз "ковидная" неврология.

Сатурация упала до 75% на восьмой день, и девушка стала задыхаться, КТ показало 90% поражения легких. После этого Марию перевели в реанимацию, а затем - в облбольницу. Отсчет времени ушел на часы, девушку подключили к кислороду, но уже было поздно.

По мнению матери умершей, ее дочь могли спасти, если бы была предоставлена квалифицированная помощь.

Девушка ждала мальчика, и в следующем году планировала окончить магистратуру на правоведении. Мария была единственной дочкой в семье.

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