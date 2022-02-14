С 1 января вступают в силу новые правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в НБУ, передает пресс-служба ведомства. Следовательно, соответствующие нормативно правовые акты предыдущих регуляторов теряют силу.
Переход на перечень показателей, указанных в новых правилах, будет осуществлен уже за отчетные периоды 2022 года (январь 2022 года, I квартал 2022 года).
Одно из важных изменения касается сроков отчетности.
Так, лизингодатели, страховые и/или перестраховые брокеры – юридические лица, ломбарды представляют файл FR0 (данные финансовой отчетности) один раз в год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным. Таким образом, указанные респонденты будут впервые подавать этот файл за отчетный 2022 год.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Счастливая жена звезды "Голосу країни" Сасанчина отправилась на встречу мечте: "Доезжаем до..."
"Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители не сдержались: «Наконец-то, давно пора»
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Несмотря на новые сроки, поблажка все же имеется. В НБУ отмечают, что на период адаптации к новым требованиям отчеты за 2021 год должны подаваться по требованиям, которые действовали в прошлом году.
Добавим, в целом Нацбанк сводом новых правил обобщил требования к отчетности разных сегментов рынка в одном документе и внедрил проверенную технологию сбора в едином электронном формате.
Напомним, доллар не прекращает рост, психологическая отметка пройдена: новые данные Нацбанка
Как сообщала Politeka, Нацбанк ужесточил требования к банкам: что ждет украинцев, которые пользуются банковскими картами
Также Politeka писала о всплеске с валютой в Украине, важное заявление Нацбанка: "Впервые с начала года..."