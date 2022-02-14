В 2022 году небанковские финансовые учреждения будут отчитываться перед Нацбанком по новым правилам - что это значит.

С 1 января вступают в силу новые правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в НБУ, передает пресс-служба ведомства. Следовательно, соответствующие нормативно правовые акты предыдущих регуляторов теряют силу.

Переход на перечень показателей, указанных в новых правилах, будет осуществлен уже за отчетные периоды 2022 года (январь 2022 года, I квартал 2022 года).

Одно из важных изменения касается сроков отчетности.

Так, лизингодатели, страховые и/или перестраховые брокеры – юридические лица, ломбарды представляют файл FR0 (данные финансовой отчетности) один раз в год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным. Таким образом, указанные респонденты будут впервые подавать этот файл за отчетный 2022 год.

Несмотря на новые сроки, поблажка все же имеется. В НБУ отмечают, что на период адаптации к новым требованиям отчеты за 2021 год должны подаваться по требованиям, которые действовали в прошлом году.

Добавим, в целом Нацбанк сводом новых правил обобщил требования к отчетности разных сегментов рынка в одном документе и внедрил проверенную технологию сбора в едином электронном формате.

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